نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي لديها آلون أوهام يدعو فيه الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى بغزة.

كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي

وقال الأسير آلون في الفيديو: أطالب الحكومة الأمريكية بالتوقف عن دعم قرارات نتنياهو.



#عاجل| كتائب القسام توجه رسالة للاحتلال:



الأسير "آلون أوهل".. بسبب تعنت نتنياهو، لا يزال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 ,يوم pic.twitter.com/MCuzGTwGR2 September 22, 2025

وأضاف الأسير آلون: على المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ألا يدع نتنياهو يقتلنا والأسرى تحولوا إلى عبء على الحكومة وهي تحاول التخلص منا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.