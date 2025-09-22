الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي لديها آلون أوهام يدعو فيه الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن الأسرى بغزة.

 

وقال الأسير آلون في الفيديو: أطالب الحكومة الأمريكية بالتوقف عن دعم قرارات نتنياهو.
 

وأضاف الأسير آلون: على المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ألا يدع نتنياهو يقتلنا والأسرى تحولوا إلى عبء على الحكومة وهي تحاول التخلص منا.

