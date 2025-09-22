كتائب القسام تعلن استهداف دبابة صهيونية جنوب حي الصبرة في غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: إن مقاتليها استهدفوا بعبوة أرضية شديدة الانفجار دبابة للاحتلال جنوبي حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين في شمال القطاع.

إصابة 10 جنود إسرائيليين في شمال غزة

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 10 جنود إسرائيليين بعد انقلاب مركبة عسكرية كانوا بداخلها خلال عمليات في شمال غزة.

مرحلة الحسم في غزة

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.

نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس.

