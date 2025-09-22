الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 خلال 48 ساعة

مرتبات
مرتبات

يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بدون تبكير، ومن المقرر صرف المرتبات للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارا من 24 في الشهر نفسه.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر

 قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 الأسبوع المقبل

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرتبات شهر سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر 2025 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

هل يمكن التحويل من حساب فيزا المرتبات إلى الحساب الشخصي في البنك الأهلي؟

«إي تاكس» تحتفي بنجاح وزارة المالية في التسهيلات الضريبية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

عقب قرار السيسي بالعفو عن 6 من المحكوم عليهم، شروط وضوابط العفو الرئاسي

خبيرة مالية تكشف سر القفزة التاريخية لأسعار الذهب بالأسواق

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

أنجلينا جولي: أحب وطني أمريكا ولكنني لم أعد أعرفه

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

الجنيه الذهب خرج عن السيطرة، ماذا يحدث في الصاغة؟

تطور جديد في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads