نكشف تفاصيل جديدة في جلسة استماع زيزو باتحاد الكرة

بدأت منذ قليل داخل مقر اتحاد الكرة جلسة الإستماع إلى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضده. 

وقالت مصادر: إن زيزو سيرد خلال جلسته المنعقدة الآن على شكويين؛ الأولى خاصة بدعوى تغيبه عن التدريبات لفترة طويلة قبل رحيله، إضافةً إلى عدم سداده النسبة الخاصة بالإعلانات التجارية التي شارك فيها أثناء وجوده مع الفريق، بجانب الاستماع إلى أقواله أيضا في اتهامه بالتفاوض مع الأهلي والتوقيع له خلال فترة سريان عقده، وهو ما اعتبره النادي مخالفة اللوائح، وهو ما دفع الزمالك للمطالبة بإيقافه وتغريمه ٢٠ مليون جنيه. 

وكان أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، قد وصل إلى مقر اتحاد الكرة من أجل حضور جلسة الاستماع في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضده. 


وتستمع لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، لأقوال أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي في شكوى الزمالك ناديه السابق ضده، بعد تأجيل الجلسة أكثر من أسبوع بناءً على طلب محاميه.
وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة بشأن انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، حيث يتهم فيها اللاعب والنادي الأحمر بمخالفة اللوائح، وأنه تفاوض في وقت كان اللاعب فيه متعاقدًا مع النادي الأبيض.


 

