غرفة الصناعات الهندسية: دعم الدولة للصناعة المحلية خطوة لتعزيز القدرة التنافسية

أكد المهندس وليد رجب عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، دعم الدولة للصناعة المحلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكن من المهم أن يشمل الدعم تسهيلات في التمويل، وتحديث التكنولوجيا، وتدريب العمالة لضمان جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

خفض فاتورة الاستيراد

وأشار إلى أن منح الأولوية للمنتج المصري تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحسين ميزان المدفوعات.

واستطرد قائلا أن دعم المنتجات المحلية لا يقتصر على حماية السوق الداخلي فحسب، بل يساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن تشجيع الابتكار وتطوير الجودة. مشيرا إلى أهمية إزالة البيروقراطية في عمليات منح التراخيص والتصاريح الصناعية، بما يقلل من العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين.

توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي

وقال: إن توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي يعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث توفر قاعدة صلبة لإقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية، لافتا الى أن توافر الأراضي الصناعية يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، وخفض التكاليف اللوجستية، وتسهيل عمليات الإنتاج، مما يدعم نمو الصناعة المحلية ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

