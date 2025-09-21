الصناعات الهندسية: أدوات المائدة المصنوعة من الستانلس ستيل تتحول من الاستيراد إلى التصدير

أكد مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قطاع صناعة أدوات المائدة المصنوعة من الستانلس ستيل يعتبر من الصناعات الحديثة في المجتمع الصناعي المصري، حيث كان القطاع يعتمد على الاستيراد الذي بلغت قيمته 80 مليون دولار في عام 2020، ليصل الآن إلى 28 مليون دولار بفضل سياسات الحكومة البناءة وتكليفات الرئيس السيسي.

وأضاف جاد، أن مصر بدأت في صناعة أدوات المائدة في عام 2016، من خلال شراكة مصرية صينية على أرض محافظة الإسكندرية. مشيرًا إلى أن مصر تحولت من الاستيراد إلى التصدير لأسواق متعددة، وعلى رأسها السوق التركي والأمريكي.

وأشار إلى أن الدول المنافسة لمصر أقامت مصانع على أرض مصر، وتحولت بعدها مصر من مصنع لأدوات شعبية إلى منتجات عالية الجودة.

ورصد جاد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع أدوات المائدة، على رأسها التهريب، مشددًا على ضرورة تعميق الصناعة. مشيرًا إلى أن المكون المحلي في صناعة أدوات المائدة من الستانلس ستيل يبلغ نحو 60%، بينما يمثل المكون المستورد حوالي 40%. مؤكدًا أن تكليفات الحكومة الأخيرة تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي.

وأشار إلى أن من أهم العقبات هو عدم وجود مصانع لتصنيع خام الستانلس ستيل نفسه، مشيرًا إلى أن هذا الخام يتمثل أهميته في أنه يدخل في صناعات كثيرة غير أدوات المائدة، مثل صناعة الأجهزة الكهربائية والصناعات المعدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.