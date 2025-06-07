حنان مطاوع تعلق على عرض Happy Birthday في مهرجان تريبيكا السينمائي بحضور جيمي فوكس

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فيلمها الجديد "Happy Birthday" في مهرجان تريبيكا Tribeca السينمائي بالولايات المتحدة، معتبرة هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرتها الفنية، لا سيما مع وجود النجم العالمي جيمي فوكس كمنتج للفيلم إلى جانب نجوم مصريين بارزين.

وعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا في أمريكا، ورئيس المهرجان روبرت دينيرو، ويعد أول فيلم في تاريخ السينما يشارك به أحد نجوم هوليوود.

وشاركت حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا من حضورها على السجادة الحمراء للمهرجان وقالت: فرحانة جدًا أن يكون العرض العالمي الأول لفيلمي Happy Birthday في مهرجان Tribeca في أمريكا، بمشاركة نيللي كريم وشريف سلامة وحنان يوسف.

وأشارت إلى أن الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج الأخيرة، ومن إنتاج أحمد دسوقي وأحمد بدوي وأحمد عباس، مضيفة فخرها بمساهمة النجم العالمي جيمي فوكس في الإنتاج، ومتمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

قصة إنسانية مستلهمة من طفولة المخرجة



يروي الفيلم قصة إنسانية مستمدة من طفولة المخرجة سارة جوهر، مركّزًا على براءة الأطفال وسط التحديات التي تفرضها الحياة المعاصرة، ويطرح تساؤلات حول التوازن بين عالم الطفولة النقي وواقع المجتمع المعقد.

النجم العالمى جيمى فوكس يحضر عرض فيلم happy birthday

وحرص النجم العالمى جيمى فوكس على حضور عرض فيلم happy birthday بطولة النجمة نيللى كريم، والذى عرض في مهرجان تريبيكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال العمل والجاليات العربية هناك، حيث نال الفيلم إعجاب نجم هوليوود جيمى فوكس، إذ قرر أن يشارك في إنتاج الفيلم وتم التوقيع بين جيمى فوكس والمنتج أحمد دسوقى على المشاركة في إنتاج العمل، الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية في المهرجان، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بتصريحات النجم العالمي الحاصل على الأوسكار جيمي فوكس أحد منتجي فيلم "happy birthday"، قائلًا: شهادة كبيرة إن الفيلم يعجب جيمي من أول نسخة سيناريو ويبقى حريص على المشاركة في إنتاجه، شركه فوكسهول المملوكة لجيمي فوكس من خلال مديرها التنفيذي داتاري تيرنر بيدعموا الفيلم في عرضه الأول في مهرجان تريبيكا".

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