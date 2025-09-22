مهرجان الغردقة يكشف عن لجان التحكيم، الموسيقار راجح داود رئيسا لمسابقة الأفلام الطويلة

كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن لجان تحكيم مسابقات دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

يترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، وتضم في عضويتها كلا من: الممثل الروسي دانيل تيابين والمخرج البحريني بسام الزوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي.



وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وتضم في عضويتها: المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار.



فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، وتضم في عضويتها: الفنان المصري إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.

وذكر السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن لجان تحكيم الدورة الثالثة للمهرجان تتميز بالتنوع في التخصصات الفنية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يترأس موسيقار كبير لجنة تحكيم دولية في مهرجان سينمائي عربي.

وقال: غالبا قد يكون المؤلف الموسيقي عضوا بلجان التحكيم، بينما في مهرجان الغردقة إيمانا منا بقيمة وقامة الدكتور راجح داود وأهمية الموسيقي التصويرية في إيصال رسالة الفيلم تواصلنا مع الموسيقار الكبير ليترأس اللجنة، ووافق على تولي المهمة ونعتز بذلك جدا.

بدوره، لفت الكاتب قدري الحجار مدير المهرجان إلى أن لجان التحكيم بدأت فعليا منذ أيام مشاهدة الأفلام وتستكملها خلال المهرجان، موضحا أن إدارة المهرجان حرصت على أن تكون المشاركات العربية ممثلة في جميع لجان تحكيم المسابقات، مشيرا إلى أن عدد أفلام مسابقة الأفلام الطويلة وصل إلى ٩ أفلام وأفلام مسابقة الأفلام القصيرة إلي 22 فيلما وأفلام مسابقة الطلبة ٢١ فيلما.

