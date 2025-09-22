الإحصاء: تراجع أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والعام بنسبة 23.1%

أكدت " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2024 " الصادرة عن الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم الاثنين، ان إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1297 أجنبي عام 2024 مقابل 1687 أجنبي عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 23.1٪.

تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام

وبلغ عـدد الذكور العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1169 أجنبي بنسبة 90.1%، في حين بلغ عدد الإناث 128 أجـنبية بنسبة قدرها 9.9 % عام 2022.

التوزيع النسبي لأعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام طبقا للنوع عام 2024.

وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2024 حـيث بلغ 631 أجنبي بنسبة قدرها 48.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بـ 368 أجنبـي بنسبة قدرها 28.4٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حيث بلـغ عددهم 32 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.5٪.

يمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 884 أجنبي بنسبة قدرها 68.2٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بـ 244 أجنبي بنسبة قدرها 18.8٪.

يمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 750 أجنبي بنسبة قدرها 57.8٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بـ 374 أجنبي بنسبة قدرها 28.8٪، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج حيث بلغ عددهم 94 أجنبي بنسبة قدرها 7.2٪ من إجمالي عدد الأجانب.

العاملون الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام طبقا ً لأقسام المهن الرئيسية عام 2022

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعـام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 540 أجنبي بنسبة قدرها 41.6٪ يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بـ 513 أجنبي بنسبة قدرها 39.6 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا)).

وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 893 أجنبي بنسبة قدرها 68.9 ٪، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 404 بنسبة قدرها 31.1٪ عام 2024.

