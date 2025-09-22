الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس 2"

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس 2"

ينتظر عشاق مسلسل "وتر حساس 2" عرض الحلقة الثانية من المسلسل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وعرض الحلقة الأولى أمس الأحد.

 

موعد عرض الحلقة الثانية:
من المقرر أن تُعرض الحلقة الثانية من المسلسل اليوم الإثنين، 22 سبتمبر، على قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، أما الإعادة الأولى، فستكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء.

في سياق آخر، قام الفنان محمد علاء بمشاركة البرومو الرسمي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث علق قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم البرومو الرسمي لـ وتر حساس 2، قريبًا على شاشات ON." يظهر البرومو العديد من التحديات التي تمر بها بطلة العمل، الفنانة غادة عادل، مثل الخيانة والغضب والحب والانتصار، مما يعكس الصراعات التي تجعل شخصيتها أكثر قوة.

 

تفاصيل المسلسل:
يشارك في الجزء الثاني من "وتر حساس" عدد من النجوم البارزين مثل غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وغيرهم. العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي معقد حول العلاقات الإنسانية، الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، والعائلة. وتبدأ الأحداث بعودة رشيد (الذي يجسده محمد علاء) إلى وطنه بهدف استعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الساعة العاشرة مساء الفنانة غادة عادل الفنان محمد علاء الصراعات د محمود ع خلال هيدي كرم تمام الساعة العاشرة

مواد متعلقة

أحمد غزي يشارك أمير كرارة بطولة مسلسل في رمضان 2026

سيدني سينك ستتمتع بقوى خارقة في فيلم "SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY"

الأكثر قراءة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads