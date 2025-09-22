تعرف على مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس 2"

ينتظر عشاق مسلسل "وتر حساس 2" عرض الحلقة الثانية من المسلسل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وعرض الحلقة الأولى أمس الأحد.

موعد عرض الحلقة الثانية:

من المقرر أن تُعرض الحلقة الثانية من المسلسل اليوم الإثنين، 22 سبتمبر، على قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، أما الإعادة الأولى، فستكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء.

في سياق آخر، قام الفنان محمد علاء بمشاركة البرومو الرسمي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث علق قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم البرومو الرسمي لـ وتر حساس 2، قريبًا على شاشات ON." يظهر البرومو العديد من التحديات التي تمر بها بطلة العمل، الفنانة غادة عادل، مثل الخيانة والغضب والحب والانتصار، مما يعكس الصراعات التي تجعل شخصيتها أكثر قوة.

تفاصيل المسلسل:

يشارك في الجزء الثاني من "وتر حساس" عدد من النجوم البارزين مثل غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وغيرهم. العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي معقد حول العلاقات الإنسانية، الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، والعائلة. وتبدأ الأحداث بعودة رشيد (الذي يجسده محمد علاء) إلى وطنه بهدف استعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل.

