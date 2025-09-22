الإثنين 22 سبتمبر 2025
سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

شهد سعر الذهب العالمي قفزة كبيرة في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليصنع رقمه القياسي الـ40 خلال 2025، بعد تجاوز رقمه القياسي الذي سجله الشهر الماضي عند 3707 دولارات للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.12% إلى 3740.2 دولار للأونصة، فيما صعيد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.0% مسجلا 3718.79 دولار للأونصة.

وتأتي صعود تداولات أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفيدرالي الأمريكي.

 


مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

وتركز الأسواق حاليًا على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

فيما من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولًا في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول غدا الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

الفيدرالي يقرر خفض أسعار الفائدة 

وكان الاحتياطي الاتحادي، خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد تيم ووترر في تصريحات نقلتها رويترز، إن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الفدرالي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة.  

وأضاف ووترر أن مزيجا من موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن التيسير النقدي  والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات تبلغ 93% و81% على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش.
             

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب تتخطى حاجز 3700 دولار للأوقية مع ترقب توجهات الفيدرالي

وارتفع الذهب، الذي غالبًا ما يستفيد من انخفاض معدل الفائدة، بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

