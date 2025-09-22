الإثنين 22 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بعيادة التأمين الصحي بدكرنس

محافظ الدقهلية بتأمين
محافظ الدقهلية بتأمين دكرنس، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، عيادة دكرنس للتأمين الصحي، وذلك في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية بشكل عام والتابعة للتأمين الصحي بشكل خاص.

 

محافظ الدقهلية في عيادة التأمين الصحي بدكرنس

وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين، وسرعة تلبية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين، تأكيدا على حرصنا والأجهزة التنفيذية على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة

وشدد اللواء "مرزوق" على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين، واستكمال أية نواقص من الأدوية على الفور.

 

وتفقد المحافظ عددًا من العيادات الداخلية والصيدلية، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية وعدم وجود نواقص، كما حرص على الاستماع إلى ملاحظات ومطالب عدد من المواطنين المتواجدين، مؤكدا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية وتقديمها بالشكل اللائق.
 

