أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 2025.9.22

تنشر فيتو أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات



وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 448 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 398 درهمًا ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 341 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة

تداولت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفيدرالي الأمريكي.

أسعار العقود الفورية للذهب

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.80% إلى 3736.2 دولار للأونصة، فيما صعيد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.46% مسجلًا 3701.10 دولار للأونصة.

