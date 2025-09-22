المخرج محمد عبد السلام يحتفل بزفافه بحضور العوضي والنجوم

احتفل المخرج محمد عبد السلام بحفل زفافه على السيدة نانيس وهي من خارج الوسط الفني بحضور كوكبة من نجوم الفن ومن أبرزهم أحمد العوضي، عصام السقا، أحمد عبد العزيز ونيرمين الفقي.

حفل زفاف المخرج محمد عبد السلام

وتداول الجمهور صورا كثيرة من حفل الزفاف لعبد السلام مع النجم أحمد العوضي بعد نجاحهم سويا في رمضان السابق بمسلسل فهد البطل.

يذكر أن مسلسل فهد البطل شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي وأحمد عبدالعزيز وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وصفاء الطوخي ولوسي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

