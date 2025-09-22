أبرزها الأهلي والحدود والزمالك ضد الجونة، حكام مباريات الثلاثاء بالدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها حرس الحدود ضد الأهلي والزمالك ضد الجونة.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود ضد الأهلي

مباراة الزمالك ضد الجونة

مباراة طلائع الجيش ضد المقاولون العرب

الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات

وشهدت الجولة الماضية، استعادة النادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد غياب، حيث حقق فوزا صعبا أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل

الفوز جعل الفريق الأحمر يقفز إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها في 6 مواجهات وتتبقى له مباراة، حيث كان الأهلي “باي” خارج منافسات الجولة الثالثة

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.

موسم إستثنائي لمسابقة الدوري المصري

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

