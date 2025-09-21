كان على أعتاب الرحيل، إصابة كانسيلو تعيد ليوناردو إلى قائمة الهلال السعودي

اضطر مسئولو الهلال السعودي لقيد البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق، رفقة بعثة "الزعيم" لمواجهة العدالة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

ورغم أن ليوناردو كان على أعتاب الرحيل عن الهلال بسبب عدد اللاعبين الأجانب، إلا أن إصابة البرتغالي كانسيلو وغيابه لمدة تصل إلى 8 أسابيع دفعت مسئولي النادي لقيد المهاجم البرازيلي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن ليوناردو انضم إلى بعثة الهلال، بعد إعادة قيده في القائمة المحلية، لتعويض كانسيلو، بعد استبعاد اللاعب البرتغالي بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وغيابه المتوقع خلال الفترة المقبلة لفترة قد تصل إلى 8 أسابيع.

وغاب البرازيلي ليوناردو عن انطلاقة الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب أول 3 جولات من الدوري السعودي.

أهلي جدة يخطف التعادل من الهلال بالدوري السعودي

جدير بالذكر أن الهلال تعادل مع أهلي جدة بنتيجة 3-3، ضمن حسابات الأسبوع الثالث من منافسات الدوري السعودي، في لقاء أُقيم مساء الجمعة الماضية على ملعب "الإنماء".

تفوق الهلال

دخل الهلال اللقاء بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته إلى أهداف متتالية أربكت دفاع الأهلي.

وجاءت الثلاثية الزرقاء عبر هجمات منظمة واستغلال واضح للأخطاء الدفاعية، وسط تألق لافت من خط الوسط والهجوم.

وتقدم الهلال تيو هرنانديز في الدقيقة 12.

وأضاف مالكوم هدفين في الدقيقتين 24 و41.

وفي الشوط الثاني نجح أهلي جدة من إدراك التعادل عن طريق إيفان تونية في الدقيقتين 78', 87.

وأضاف ميريح ديميرال الهدف الثالث في الدقيقة 1+90.

وبهذا التعادل يحتل الهلال المركز 7 برصيد 5 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 5 نقاط أيضا.

