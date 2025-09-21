الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية (تحديث لحظى )

الريال السعودى -
الريال السعودى - فيتو

سعر الريال السعودي ، تنشر “فيتو” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  في البنوك المصرية اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025، مع تحديث لحظى لأسعار العملات على مدار الساعة. 

وشهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية.   

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.84 جنيها للشراء.

12.87 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.80 جنيها للشراء.

12.87 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول

12.80 جنيها للشراء.

12.87 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

12.80 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

12.80 جنيها للشراء.

12.87 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

12.80 جنيها للشراء.

12.87 جنيها للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

الريال السعودي والأسواق الخليجية 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوى بالنفط والدولار الأمريكي. 

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة. 

الريال كعملة رسمية للسعودية

وتم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي، ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986.

 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي، فيتو

فئات الريال السعودي

العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

 

 

