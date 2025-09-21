الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة "العاصمة الجديدة" إلى النيابة العامة

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، واقعة استغلال الوسيلة الإعلامية "قناة فضائية باسم العاصمة الجديدة" اسم وشعار وسيلة إعلامية أخرى توقفت عن ممارسة النشاط "قناة العاصمة" إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها حيالها في شأن إدخال الغش على الجمهور وبث قناة فضائية دون الحصول على ترخيص، عملًا بنص المادتين (59 و105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

