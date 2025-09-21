الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة التعادل السلبي، ضمن لقاءات بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

فوز فالنسيا على أتلتيك بيلباو

حقق فريق فالنسيا الفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أحرز ثنائية فالنسيا كل من؛ بابتيست سانتاماريا ( بالدقيقة 73)، هوجو دورو ( بالدقيقة 90'+3').

وبهذه النتيجة رفع فالنسيا رصيده للنقطة السابعة في المركز العاشر فيما توقف رصيد بيلباو عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

وكان فالنسيا تلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 6-0، على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

