فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

فالنسيا وبلباو، فيتو
حقق فالنسيا الفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

 

أحرز ثنائية فالنسيا كل من؛ بابتيست سانتاماريا ( بالدقيقة 73)، هوجو دورو ( بالدقيقة 90'+3').

 

وبهذه النتيجة رفع فالنسيا رصيده للنقطة السابعة في المركز العاشر فيما توقف رصيد بيلباو عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

 

وكان فالنسيا تلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 6-0، على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

 

أهداف برشلونة في شباك فالنسيا


جاءت سداسية برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز هدفين وليفاندفيسكي هدفين ورافينيا هدفين.

أتلتيك بيلباو فالنسيا الدوري الإسباني

