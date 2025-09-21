الأحد 21 سبتمبر 2025
صحة الدقهلية: ضبط 6.7 طن أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

تمكنت صحة الدقهلية من ضبط 6.7 طن أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات في منية النصر وبلقاس.

 

وتأتي الحملات بناءً على تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية ومراجعة سلامة المنتجات المتداولة.

وواصلت فرق مراقبة الأغذية حملاتها المفاجئة بعدد من مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغ إجماليها نحو 6.7 طن.

 

نتائج الحملات في منية النصر

ففي مركز منية النصر، تمكن المفتشون من ضبط 4 أطنان ملح طعام كانت مخزنة في العراء، مكشوفة بجوار مصرف زراعي وأكوام من الأسمدة وشونة خردة، الأمر الذي أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وجعلها غير صالحة للتداول. أما في مركز دكرنس، فقد كشفت الحملة عن 8 براميل مخلل زنة البرميل 170 كجم بإجمالي 1360 كجم مجهولة المصدر، حيث تبيّن وجود شك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط برميل مش زنة 120 كجم داخل أحد المخابز الأفرنجية، اتضح أنه منتهٍ الصلاحية ويحتوي على ديدان ويرقات حية.

 

نتائج الحملات ببلقاس 

وفي بلقاس، أسفرت الحملة عن ضبط كميات متنوعة من الأغذية، من بينها 700 كجم سمك مجمد من نوع هورس ماكريل عُثر عليه في ظروف تخزين سيئة وبجوار مصادر تلوث، وكذلك 180 لترًا من الخل الأبيض تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين، فضلًا عن 140 كجم جبنة بيضاء وُجدت في عبوات يعلوها الصدأ، و200 كجم لحوم جاموسي مجمدة ظهرت عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية.

 

خطة عمل تستهدف حماية صحة المواطن والتصدي لظواهر الغش

من جانبه، أوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لخطة عمل تستهدف حماية صحة المواطن والتصدي لظواهر الغش التجاري وسوء التخزين. فيما أكدت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن التعاون بين الإدارات المختلفة يضمن فاعلية الحملات واستمرارها.

 

تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة 

كما أشارت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إلى أن فرق التفتيش تواصل عملها على مدار الساعة، وأنه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة للحد من تداول منتجات غير مطابقة، مؤكدة أن صحة وسلامة المستهلك تمثل أولوية قصوى.

