رويترز: أستراليا تعترف في بيان رسمي بدولة فلسطين

ذكرت وكالة رويترز عن بيان حكومي، أن أستراليا اعترفت رسميا بدولة فلسطين

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



واضاف ستارمر: اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية

نعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين حيا.



وتابع: الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم. كما يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في الإدارة أو الأمن في المستقبل.



واستطرد: الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون العيش بسلام دون عنف أو معاناة وهذا ما يريد الشعب البريطاني رؤيته.

