محافظ الدقهلية يطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" من الديوان العام (صور)

أطلق اليوم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" من قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشباب والرياضة، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف اليوم بالعاصمة الإدارية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

محافظ الدقهلية يطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" من ديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشباب والرياضة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، والقمص لوقا بشري راعي كنيسة مار مرقص بطلخا نيابة عن نيافة الأنبا ايكسيوس اسقف المنصوره وتوابعها، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وعدد من الأئمة والوعاظ بالأزهر والأوقاف، وفريق بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة.

المبادرة تعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ القيم الصحيحة ومواجهة التطرف

وخلال كلمته، أعرب "مرزوق" عن خالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه المبادرة التي تجسد اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان، قائلًا: “هذه المبادرة تعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ القيم الصحيحة ومواجهة كافة أشكال التطرف والغلو، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره”.

ووجه المحافظ التحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الكبير لتوسيع المبادرة على مستوى الجمهورية وضمان وصولها إلى كل بيت وأسرة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به الحكومة في دعم مبادرات بناء الوعي.

تصحيح المفاهيم المغلوطة، وإحياء القيم

وأشاد "مرزوق" بجهود وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، مؤكدًا: “نحن في أمسّ الحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهي تساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وإحياء القيم الصحيحة التي حثت عليها جميع الأديان السماوية”.

وثمن المحافظ تعاون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع وزارة الأوقاف في تنفيذ المبادرة من خلال برامج وأنشطة تستهدف الشباب داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، قائلًا: “إن شبابنا الواعي هم الركيزة الأساسية لنشر هذه المفاهيم وتصحيح أي سلوكيات سلبية”.

واختتم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كلمته بالتأكيد على أن المبادرة ستنطلق من الدقهلية لتصل إلى كل القرى والمدن والمراكز، عبر ندوات وبرامج توعوية تستهدف مختلف الفئات من خلال الائمة والوعاظ والشباب، قائلًا: “المعركة الفكرية لا تقل خطرًا عن أي معركة على الحدود، ومصر تستحق منا جميعًا التضحية والعمل بلا حدود”.

جدير بالذكر أن أهم أهداف المبادرة هي:

1- تصحيح المفاهيم المغلوطة الدينية والسلوكية والاجتماعية التي تسللت إلى المجتمع.

2- نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي بما يتماشى مع روح الوسطية والاعتدال.

3- تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية وترسيخ ثقافة الانتماء.

4- تحصين الشباب من الفكر المتطرف والمتشدد، ومواجهة دعاوى الغلو والإلحاد.

5- مكافحة السلوكيات السلبية اليومية مثل: الغش، التنمر، التحرش، الرشوة، إلقاء القمامة، مخالفة المرور.

6- نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع.

7- دعم الاستقرار الفكري والمجتمعي بما يحقق السلم الاجتماعي.

8- غرس قيم احترام القانون والالتزام بالنظام العام.

9- تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات والأفكار الهدامة.

10- الإسهام في بناء الإنسان المصري بما يتفق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.