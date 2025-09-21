الأحد 21 سبتمبر 2025
الكشف عن الفائزين في مسابقة المشروعات الناشئة Orange Social Venture Prize

الفائزون بالمسابقة،
شهدت القرية الذكية ختام فعاليات النسخة المحلية من مسابقة Orange Social Venture Prize  لعام 2025، والتي تهدف إلى تكريم ودعم رواد الأعمال الشباب الذين يطورون حلولًا مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية.

التأهل إلى المسابقة الدولية 

وتم إعلان أسماء  الشركات المصرية الفائزة والتى سوف تتأهل إلى المرحلة الدولية من مسابقة Orange Social Venture Prize في نسختها الـ15 للمنافسة على جوائز بقيمة 70 ألف يورو، بواقع 25 ألف يورو للفائز بالمركز الأول، و15 ألف يورو للمركز الثاني و10 آلاف يورو للمركز الثالث، بالإضافة إلى "الجائزة الدولية للمرأة " بقيمة 20 ألف يورو والمخصصة لرائدات الأعمال في إطار دعم المرأة وتشجيعها على المساهمة في تنمية المجتمع.

وفضلا عن الجوائز المالية، يحصل الفائزون بجوائز OSVP على الدعم والتدريب في مراكز اورنچ الرقمية لتطوير أعمالهم على المستوى الدولي.

وستعقد المنافسات الدولية في أكتوبر القادم بمشاركة فرق من 17 دولة بعد أن  اختتمت فعاليات المسابقة المحلية Orange Social Venture بإعلان أسماء الفائزين الثلاثة بحضور هشام مهران الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء من أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة والمكونة من قادة وكوادر مجتمع ريادة الأعمال وممثلين عن شركة اورنچ.

مكافأة الشركات الناشئة 

إيتيدا والقومي للاتصالات يكرمان أوائل طلاب المرحلة الأولى من برنامج التدريب الصيفي

المهندس محمود صفراطه نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا" لتنمية الأسواق

وأكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي في أورنچ مصر  ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مؤثرة ومستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل، وذلك من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومكافأة الشركات الناشئة التي تستحق الدعم والتشجيع".

