فتح باب التقديم لجائزة "Aurora Tech 2026" لرائدات الأعمال في الشركات الناشئة التكنولوجية

بدأت لجنة جائزة "Aurora Tech" تلقي التقديم لنسخة عام 2026 من المخصصة لرائدات الأعمال في قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية، حيث تعد هذه الجائزة السنوية منصة عالمية للاحتفاء بالمبدعات من سيدات الأعمال اللواتي يسهمن في إعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا ودفع عجلة التغيير الاجتماعي الإيجابي وذلك حتى 12 نوفمبر 2025.

مشروعات تغطى قطاعات التكنولوجيا

شهدت نسخة 2025 إقبالًا غير مسبوق، حيث تلقت 2,018 طلبًا من 116 دولة، ما يعد ضعف عدد الطلبات المسجلة في العام السابق، وجاءت المتأهلات للنهائيات من مناطق متنوعة شملت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا الوسطى، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمشروعات تغطي مجالات متعددة منها التكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتعليم التقني، والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

وتم وضع بعض المعايير والاشتراطات الواجب توافرها للتأهل منها: أن تكون الشركة قد أُسست أو شاركت في تأسيسها وتديرها امرأة، وألا يتجاوز تاريخ تسجيلها خمس سنوات، مع توفر نموذج أولي جاهز أو منتج أولي (MVP) أو قاعدة عملاء مبدئية، وأن تكون في مرحلة ما قبل التمويل الأولي أو التمويل الأولي، على ألا يتجاوز إجمالي استثماراتها — بما في ذلك جولة التمويل الأولى — ستة ملايين دولار أمريكي.

وأُطلقت جائزة "Aurora Tech" عام 2020 بمبادرة من إندرايف لدعم الشركات الناشئة التي تقودها نساء ويجمع نشاطها بين الابتكار والأثر الإيجابي، لتتطور خلال السنوات الماضية إلى منصة مؤثرة تُعلي من شأن الأصوات النسائية الأقل تمثيلًا في عالم التكنولوجيا.

من جانبها صرحت إيزابيلا غاسمي-سميث، رئيسة جائزة "Aurora Tech" قائلة: "إن الجائزة ليست مجرد تكريم، بل منصة انطلاق للجيل الجديد القادم من رائدات الأعمال المبتكرات في الأسواق الناشئة، فنحن لا نقدم التمويل فقط، بل نتيح أيضًا الوصول إلى أبرز المستثمرين، والشبكات العالمية، والأدوات اللازمة التي تمكّن رائدات الأعمال من توسيع نطاق المشروعات التي ستسهم في تشكيل مستقبل قطاعات صناعية بأكملها."

وسيتم الإعلان عن قائمة ربع النهائي، التي تضم أفضل 100 رائدة أعمال، في 8 ديسمبر 2025، على أن يتم الكشف عن المتأهلات لنصف النهائي، وتضم أفضل 30 رائدة أعمال بجانب النهائيات في مطلع عام 2026. وستحظى المتأهلات للمرحلة النهائية ببرنامج إرشاد مصمم خصيصًا لهن خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2026، تمهيدًا لحفل توزيع جائزة "Aurora Tech" المقرر إقامته بين مارس وأبريل 2026.

وسيتم اختيار المتأهلات للمرحلة النهائية بناءً على مستوى الابتكار، وقابلية التوسع، والأثر الاجتماعي لشركاتهن الناشئة، وذلك من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من المستثمرين وخبراء القطاع.

وسيتم تتويج الفائزات في حفل الجائزة بمنح مالية قيّمة، حيث تحصل صاحبة المركز الأول على 50 ألف دولار، فيما تنال الفائزة بالمركز الثاني 20 ألف دولار، بينما تُمنح الفائزة بالمركز الثالث 15 ألف دولار، تقديرًا لإنجازاتهن وإسهاماتهن في دفع عجلة الابتكار والتأثير الإيجابي في مجتمعاتهن.

وفي استعراض لتجارب المشاركات في الدورات السابقة، قالت تايس سترينبرغ من البرازيل، وهي إحدى المتأهلات لنهائيات عام 2025: "تقدمت للمشاركة في جائزة "Aurora Tech" لأنني أؤمن بأهمية تعزيز أصوات النساء اللواتي يقدمن حلولًا واقعية من خلال التكنولوجيا. لقد كان تكريمي من قبل مجتمع عالمي يشارك هذه الرسالة تجربة ملهمة وداعمة للغاية."

بينما قالت لورتشو غارسيا من تشيلي، وهي متأهلة لنهائيات عام 2025: "ما ألهمني حقًا هو معرفتي بوجود جائزة لا تقدر التكنولوجيا فحسب، بل تثمّن أيضًا شجاعة الابتكار المنطلق من واقعنا المعيشي. كانت مشاركتي في جائزة "Aurora Tech" طريقتي في القول: النساء أيضًا يشكلن المستقبل عبر العالم".

ريادة الأعمال النسائية

وأضافت شريا براكاش من الهند، الفائزة بالمركز الثالث في جائزة أورورا تك 2025 عن مشروع:FlexiBees القليل جدًا من البرامج الموجهة للنساء توفر تمويلًا فعليًا. وبصفتي مؤسسة شركة، كان من المشجع أن أرى جائزة "Aurora Tech" تدعم إيمانها بريادة الأعمال النسائية من خلال تقديم رأس المال".

وبالإضافة إلى الجوائز المالية، تحظى جميع المتأهلات للمرحلة النهائية بفرصة الوصول إلى شبكة مختارة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من خبرات إندرايف العالمية وبرامج الإرشاد والدعم، فضلًا عن الحصول على الموارد اللازمة للنمو وجذب الاستثمارات والتوسع على المستوى الدولي.

