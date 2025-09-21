الأحد 21 سبتمبر 2025
تأجيل محاكمة عامل قتل زوجته وأنكر نسب ابنه بعين شمس

محكمة شمال القاهرة، فيتو

 قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل زوجته بعد أن أنكر نسب ابنه واتهمها بالخيانة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل، مع إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون يناير الماضي قام المتهم “ك. ط” عامل، بقتل زوجته المجني عليها “ش.ي” بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بدافع شكوك وهمية في سلوكها ونسب نجله له، فأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين"، وباغتها داخل غرفة نومها، وسدد إليها 6 طعنات في البطن وطعنة قاتلة في الرقبة، مما أودى بحياتها.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.  

بإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

