الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دفاع متهم بقتل زوجته في عين شمس: موكلي مريض نفسيًا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة لمرافعة دفاع المتهم بقتل زوجته بعد أن أنكر نسب ابنه واتهمها بالخيانة بدائرة قسم شرطة عين شمس.  

وقال دفاع المتهم إن موكله يعاني من مرض نفسي مطالبًا بعرضه على الطب النفسي وإيداعه مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون يناير الماضي قام المتهم ك. ط عامل بقتل زوجته المجني عليها ش.ي بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بدافع شكوك وهمية في سلوكها ونسب نجله له، فأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين"، وباغتها داخل غرفة نومها، وسدد إليها 6 طعنات في البطن وطعنة قاتلة في الرقبة، مما أودى بحياتها. 

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.  

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها. 

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة قسم شرطة عين شمس عين شمس النيابة العامة

مواد متعلقة

عاطل متهم بقتل جاره في الاميرية: العيال السبب وضربته بآلة حديدية

الأكثر قراءة

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

قرار قضائي جديد بشأن متهم في قضية سرقة الأسورة الأثرية

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads