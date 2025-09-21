الأحد 21 سبتمبر 2025
خارج الحدود

65,283 شهيدا و166,575 مصابا حصيلة ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت  وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65,283 شهيدا و166,575 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.


وتابعت وزارة الصحة في غزة سقوط 4 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أشارت  وزارة الصحة الي ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيدا من بينهم 147طفلا.

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة.

الوضع في غزة غير إنساني 

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون. 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.    

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.   

 

