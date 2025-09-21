الأحد 21 سبتمبر 2025
اتحاد الطائرة يحدد مستقبل مدرب المنتخب عقب إخفاق المونديال

المدير الفني الإيطالي
المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا

الكرة الطائرة، يعقد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، اجتماعا هاما خلال الأيام المقبلة، لحسم مصير ومستقبل المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا مع المنتخب الأول.

وأنهى منتخب مصر للكرة الطائرة مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة العالم من الدور الأول، بعد الفوز في مواجهة وحيدة أمام منتخب إيران والخسارة في مباراتين أمام الفلبين وتونس.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الكرة الطائرة يفاضل حاليا بين استمرار المدير الفني الإيطالي في مهمته مع المنتخب الأول، أو الاستعانة بمدرب مصري وأقربهم أحمد سمير.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في منافسات التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وأيضا بطولة النخبة العربية.

ads