آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة

أكد مصدر بـوزارة التعليم العالي، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، سينتهي اليوم من تنسيق الشهادات المعادلة العربية والاجنبية بإغلاق باب التسجيل في تقليل الاغتراب.

وكان مكتب التنسيق قد أتاح لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد اعتبارا من يوم الجمعة الماضي 19 سبتمبر. وحتى الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

واشار المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أنه ليست هناك نية لمد فترة التسجيل، لافتا إلى أن نتيجة تقليل الاغتراب ستعلن في أقرب وقت عقب غلق باب التسجيل حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بركب العام الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر أنه بذلك سيكون مكتب التنسيق قد انتهى من أعمال تنسيق قبول الطلاب بالجامعات بنسبة 95%، ويتبقى فقط تنسيق طلاب الأزهر بالجامعات الحكومية الذي سيتم الإعلان عنه قريبا.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت يوم الجمعة الماضي.

واستمر المكتب في تلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من يوم السبت الموافق 23 /8/ 2025، وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 /9 /2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025.

يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي أجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.

يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية أو المعهد الذي رشح له.

