مديرة مدرسة بالدقهلية تحذر طالبات الإعدادية من وضع مستحضرات التجميل (فيديو)

مديرة مدرسة السيدة
مديرة مدرسة السيدة عائشة بالمنصورة

حذرت مديرة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية الطالبات من وضع مستحضرات التجميل، مشيدة بجمالهن الطبيعي دون الحاجة إلى وضع أي أصباغ.

 

وشددت مديرة المدرسة على الحفاظ على المدرسة ونظافتها والهدوء والانتظام والإبداع والابتكار.

 

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية أجرى، اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئه بمدرسة الشهيد النقيب محمد عبد الفتاح آغا الثانوية بنات بمدينة طلخا، حيث تفقد الفصول والمعامل والأنشطة داخل المدرسة، وذلك في إطار جولاته المفاجئة للتأكد من انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. 

وخلال جولته، شدد "المحافظ" على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة، ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بأهمية النظافة الشخصية ونظافة البيئة، مشيرًا إلى أن "النظافة من الإيمان" وأن المدرسة هي المكان الذي يُغرس فيه السلوك القويم إلى جانب العلم والمعرفة.  

وأكد "مرزوق" أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع مدارس المحافظة، بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان توافر بيئة مناسبة للتحصيل العلمي والتربية السليمة، موضحًا أن الانضباط في الحضور، والنظافة، وتفعيل الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ من نجاح العام الدراسي. 

