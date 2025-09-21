الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يحسم قائمته الانتخابية بعد العودة من العمرة

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

يحسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائمته الانتخابية خلال الساعات المقبلة، وتحديدا بعد العودة من السعودية الليلة، حيث أدى مناسك العمرة.

ويستعد الخطيب للتواجد على رأس اجتماع مجلس الادارة غدا للإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية يوم 31 أكتوبر المقبل لانتخاب المجلس الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي انتخابات الأهلي اعتزال محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي السعودية مناسك العمرة

