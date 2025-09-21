سؤال برلماني بشأن انتشار الباعة الجائلين والقمامة أمام المدارس

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن انتشار الإشغالات والتكدس الناتج عن الباعة الجائلين أمام المدارس، بالإضافة إلى تدهور ملف النظافة بمحيط المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية مع بدء العام الدراسي الجديد.

متسائلًا: كيف يدرس الطالب وهو محاصر بالضوضاء والفوضى والباعة أمام باب المدرسة؟ وأين خطط المحافظين وقيادات المحليات في إزالة الإشغالات المتكررة التي تحوّل مداخل المدارس إلى أسواق عشوائية؟ وهل يُعقل أن يبدأ العام الدراسي والقمامة تحاصر المؤسسات التعليمية من كل اتجاه؟ وما هو دور وزارة التربية والتعليم في التنسيق مع التنمية المحلية لتأمين بيئة نظيفة وآمنة لطلابنا؟



حملات أسبوعية مشتركة

واقترح النائب السيد شمس الدين القيام بحملات أسبوعية مشتركة بين المحليات والشرطة لإزالة الإشغالات أمام المدارس بشكل مستمر، لا موسمي وتخصيص نقاط ثابتة للباعة بعيدًا عن أسوار المدارس، مع توفير بدائل حضارية لهم.

وإطلاق مبادرة “مدرسة نظيفة بلا إشغالات " تحت إشراف وزارتي التعليم والتنمية المحلية، بمشاركة المجتمع المدني وتخصيص خط ساخن للشكاوى من أولياء الأمور والمدرسين لرصد أي تكدس أو مخالفات بمحيط المدارس مع تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء لمتابعة الأوضاع ميدانيًا ورفع تقارير دورية للوزارة.

أمن وسلامة الطالب

وأكد أن أمن وسلامة الطالب تبدأ من بوابة المدرسة، وأن الاستمرار في تجاهل هذه الأزمة يهدد المنظومة التعليمية ويهدر حق أبنائنا في بيئة تعليمية آمنة وصحية.

