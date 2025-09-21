معاينة شقة احترقت في الوايلي بسبب أنبوبة بوتاجاز

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول حريق شب داخل شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بمنطقة الظاهر، أن تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز السبب وراء اشتعال النيران.

وكشفت المعاينة أن الحريق التهم جميع محتويات الشقة وأدى إلى تصدع في أحد جدرانها.

حريق شقة بالوايلي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوايلي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

