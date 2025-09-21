الأحد 21 سبتمبر 2025
معاينة شقة احترقت في الوايلي بسبب أنبوبة بوتاجاز

حريق بشقة، فيتو
حريق بشقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول حريق شب داخل شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بمنطقة الظاهر، أن تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز السبب وراء اشتعال النيران. 

وكشفت المعاينة أن الحريق التهم جميع محتويات الشقة وأدى إلى تصدع في أحد جدرانها.

حريق شقة بالوايلي 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوايلي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

