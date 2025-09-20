السبت 20 سبتمبر 2025
تحقيقات حريق شقة الظاهر تكشف سبب اندلاع النار: "ماس كهربائي"

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الظاهر حول حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بـ منطقة الظاهر، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق شقة بالظاهر 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وتم إسعافهم في موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

