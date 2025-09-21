الأحد 21 سبتمبر 2025
رئيس جامعة القاهرة: العمل الطلابي جزء لا يتجزأ من الحياة الجامعية

افتتاح العام الدراسي
افتتاح العام الدراسي بالجامعة الأهلية، فيتو

 شارك اتحاد طلاب جامعة القاهرة وأسرة طلاب من أجل مصر زملاءهم من الطلاب الجدد بجامعة القاهرة الأهلية فعاليات افتتاح العام الجامعي الجديد 2025/ 2026، وذلك في إطار حرص الجامعة على دمج طلابها الجدد منذ اليوم الأول في الأنشطة الجامعية، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الإيجابية.

افتتاح العام الدراسي بالجامعة الأهلية
افتتاح العام الدراسي بالجامعة الأهلية، فيتو

وقد شهدت الفعاليات حضورًا طلابيًا واسعًا، حيث حرصت القيادات الطلابية على التعريف بالبرامج الأكاديمية والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي توفرها الجامعة، مؤكدين أن الطلاب هم شركاء رئيسيون في بناء مجتمع جامعي متكامل يوازن بين التميز الأكاديمي وصقل المواهب والقدرات.

 

افتتاح العام الدراسي بالجامعة الأهلية
افتتاح العام الدراسي بالجامعة الأهلية، فيتو

وصرّح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة والمكلف بتسيير أعمال جامعة القاهرة الاهلية، بأن مشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر في استقبال زملائهم بجامعة القاهرة الأهلية تمثل رسالة واضحة في أن العمل الطلابي جزء لا يتجزأ من الحياة الجامعية، وأن القيادة الطلابية تتحمل مسئولية كبيرة في دعم زملائهم الجدد، وتعريفهم بقيم الجامعة وتاريخها العريق.

افتتاح العام الدراسي بالجامعة الأهلية
افتتاح العام الدراسي بالجامعة الأهلية، فيتو

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المشاركة تعكس روح الأسرة الواحدة التي تميز جامعة القاهرة الأم بالجامعة الأهلية المنبثقة عنها، وتعزز من قدرة الطلاب على الاندماج السريع في بيئة جامعية حديثة تستهدف التميز والإبداع، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تدعم جميع المبادرات والأنشطة التي تعزز الانتماء الوطني والوعي المجتمعي بين طلابها.

