بابا شارو، صديق الطفولة الذي كسر صمت الأثير بالبث المباشر وبراءة الأطفال

في زمن البدايات.. حين كانت الإذاعة تخطو خطواتها الأولى على موجات الأثير، لم يكن البث المباشر مغامرة سهلة، بل كان استثناءً نادرًا، وبرغم التحفظ والتسجيل المسبق لمعظم البرامج، برز برنامج واحد كسر القاعدة وأصبح بصوت أبطاله الصغار علامة فارقة في تاريخ الإذاعة المصرية، وهو برنامج "حديث الأطفال"، الذي عرفه الناس باسم ملهمه ومعدّه ومقدمه “بابا شارو”.

محمد محمود شعبان، المولود في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر عام 1912، لم يكن مجرد مذيع، بل كان صديقا للأطفال وملهما لهم، استطاع أن يحول استوديو الإذاعة إلى مساحة من البهجة والانضباط، ورغم التحديات التقنية لكنه قرر أن يبقي برنامجه على الهواء مباشرة، ليراهن على صدق الأطفال وبراءتهم، وكان أول من يثني على تألقهم فيتسابقون لنيل رضاه حبا لا رهبة.

وبينما كانت الإذاعة تلجأ إلى الأشرطة لتجنب المفاجآت، كان بابا شارو يخوض البث الحي بإيمان كبير في طاقاته الصغيرة، فكان البرنامج استثناء ناجحا بكل المقاييس، وأجر الطفل فيه خمسون قرشا، ليكبر الحلم ويصبح جنيها مع مرور الزمن، تماما كما كبر عشاق بابا شارو معه، جيلا بعد جيل.

بداية العمل مع الأطفال جاء صدفة

جاء عمل بابا شارو فى برامج الأطفال بالإذاعة صدفة فقد كان موظفا فى القسم الأدبى بالإذاعة ومن ضمن مسئولياته الإشراف على ركن الأطفال، وفى يوم تغيب مذيع برنامج الأطفال الذى كان يحكى الحدوتة ولم يكن هناك تسجيلات، فطلب محمد محمود شعبان من مدير الإذاعة وكان إنجليزيا أن يخرج إلى الأطفال يحكى الحدوتة، ومع لحظة فتح المايك قال بابا شارو (صباح الخير أصدقائي الأعزاء)، وكله سمع تلوين في الصوت وتعامل مرن مع الميكروفون وخرجت حلقة مختلفة تماما لتقول أننا أمام إذاعي مختلف جدا يفهم جمهوره جيدا وهم أصعب أنواع الجمهور "الأطفال".

بابا شارو أشهر رواد الإذاعة

أما عن سر تسميته بابا شارو فترجع إلى غلطة في كتابة اسمه في البرنامج "بابا شعبان" كتبها المعد للبرنامح بابا شارو على سبيل الخطأ فقرأها مقدم البرنامج وأحبها الأطفال فاستمر باسم بابا شارو، قدم أحاديثه للأطفال على مدار 20 عامًا ومن أشهر برامجه “ حديث الأطفال ” الذى اكتشف من خلاله العديد من المواهب الفنية مثل سعاد حسنى وفؤاد المهندس.

اعتمد برنامج الأطفال على الأصوات الجميلة

كان أهم ما يفعله المخرج الاذاعى القدير محمد محمود شعبان عند دخوله الاستديو هو اختيار الأصوات الجديدة بأن يتقدم طفل ويغنى ومن يثبت جمال صوته يجرى له اختبار ذكاء وثبات أعصاب والقدرة على القراءة السريعة حتى يعتمد ترشيحهم للبرنامج، ومن هؤلاء من كبر وذهب الى الجامعة ومنهم من واصل الاشتغال بالفن ومنهم بلقيس عازفة البيانو التى أصبحت أستاذة بالمعهد العالى للموسيقى.

أهم رواد الإذاعة محمد محمود شعبان وزوجته صفية المهندس

ومن هؤلاء الأطفال فؤاد المهندس الذى ساهم فى برنامج ساعة لقلبك، وعمل بالسينما إلى جانب عمله كمعيد فى كلية التجارة، وقدم العديد من التمثيليات لركن الأطفال مثل كنج كونج، طرزان، ومنهم آمال فريد التى تميزت بتمثيل دور الحيوانات فى ركن الاطفال، ومنهم فؤاد راتب الخواجة بيجو بطل برنامج ساعة لقلبك.

نجاة الصغيرة بدأت مع الاطفال

ومن المطربات اللاتى بدأن فى برنامج حديث الأطفال “ بابا شارو ” نجاة الصغيرة، وسوسن فؤاد التى كانت تعرف فى البرنامج باسم " ألمظ "، ومن بطلات البرنامج اللاتى التحقن بمعهد التمثيل عواطف الحملاوى وماجدة على.

هناك خلية كبيرة كانت تعمل خلف هذا البرنامج “بابا شارو” ومنهم من يمده بمؤلفاته مثل محمد على سليمان مفتش الموسيقى بوزارة التربية والتعليم واليوزباشى سعيد عزت، وهناك من تخصص فى الأوبريت مثل عطيات عبد الخالق وحورية عزمى، ثم هناك الممثل ابراهيم حكشة، عبد المنعم مدبولى، حسين فياض، رفيعة الشال، عايدة كامل، نعيمة وصفى وقدم الأزجال الزجال أبو سمرة.

وسام الجدارة فى مجال الطفل

ونتيجة لجهوده فى مجال الطفل حصل "بابا شارو" على وسام الاستحقاق عام 1954، ووسام الجمهورية عام 1976، وشهادة الجدارة من أكاديمية الفنون اعترافًا بالعطاء الفذ الذى قدمه للحياة الثقافية فى مجال الإذاعة، وجائزة العطاء الذهبية لأطفال مصر من المركز العربى للأفلام التسجيلية والقصيرة، وشهادة تقدير من الإذاعة المصرية بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبى عام 1984 باعتباره من روادها الأوائل.

