في ذكرى رحيله.. قصة خلاف بين محرم فؤاد ونجاة الصغيرة بسبب أغنية «حنان».. محمد الموجي يدخل على خط الأزمة.. والإذاعة تعاقب الفنان بالمنع عامًا من الحفلات

لجأ المطرب محرم فؤاد ـ رحل فى مثل هذا اليوم 27 يونيو عام 2002 ــ إلى ساحة القضاء لاتهام زميلته المطربة نجاة الصغيرة بسرقة إحدى أغانيه التى كتبها الشاعر إسماعيل الحبروك ولحنها محمد الموجى الذى اعتاد إعطاء ألحانه لأكثر من مطرب لغنائها، مما تسبب فى مشاكل عديدة بسبب أغانيه.

وكان محرم فؤاد قد اختار أغنية باسم "حنان" كتبها الحبروك ليغنيها ضمن أغنيات فيلم "وداعا يا حب" الذى عرض عام 1960 وشاركته بطولته مريم فخر الدين، آمال فريد، حسن البارودى، عبد الغنى قمر من إخراج حسام الدين مصطفى، وعندما لاقت الأغنية إقبالا شديدا لدى الجمهور قام محرم بتقديمها فى إحدى حفلاته على المسرح دون أن يعلم ملحن الأغنية محمد الموجى عن ذلك شيئا، مما أثار غضبه.

الموجى يتهمه بالغرور

وقال الملحن محمد الموجى فى مجلة الكواكب عام 1960 إنه سحب أغنية “حنان” التى يقول مطلعها: “يا حبيبى قوللى آخرة جرحى ايه” من فيلم "وداعا يا حب" بعد أن غناها محرم فؤاد بسبب الغرور الذي ملأ نفس محرم على كل زملائه، وأنه تلميذ عاق لأستاذه، ولأنه لم يؤدها كما كنت أتمنى أن يؤديها، وأن أمكانيات الأغنية أكبر من محرم، وقال سأسحب منه أيضا أغنية "حتى يوم العيد"، فهي كزميلتها لم يعجبني أداء محرم لها.

الملحن محمد الموجى

وعرض محمد الموجى أغنية "حنان" بعد إلغائها من الفيلم على الموسيقار محمد عبد الوهاب كشركة إنتاج الذى أعجب بكلماتها وعرضها على عبد الحليم حافظ ليغنيها لكنه رفض بسبب ما أثير حول الأغنية من مشاكل ولغناء محرم فؤاد لها بصوته وقال إنه يمكنه الغناء لأي مطرب آخر ولا يغني لمحرم، ثم عرضها الموجى على نجاة الصغيرة فوافقت على غنائها وهى تعلم أن محرم غناها من قبل.

خلاف بين الملحن والمطرب

وقالت المجلة إن محرم فؤاد كان قد قدم أغنية باسم "حنان" ضمن أحداث فيلم (وداعا يا حب) الذي عرض أوائل عام 1960 قبل أن تغنيها نجاة، ونشرت كلمات الأغنية، وعلقت عليها بقولها إنه يبدو أن هناك خلافا شديدا وقع بين محرم فؤاد وملحن الأغنية محمد الموجى.

علم محرم فؤاد بأمر سحب الأغنية منه وأن نجاة سوف تغنيها لأول مرة في حفل عام بسينما ريفولي، وكان محرم ضمن المشاركين في الحفل، وكانت نجاة ستغنى قبل محرم، فلجأ محرم إلى حيلة يفسد بها الأمر على نجاة والموجي معًا، وأقنع المشرفين على الحفل أن يغني قبل نجاة لأنه مرتبط بحفلة أخرى، ووعد بألا يغني "يا حبيبى آخرة جرحي ايه" فسمحوا له بالغناء قبل نجاة، وعندما وقف أمام الجمهور قال: "سأغني لكم أغنية جديدة غنيتها وأحببتموها في فيلم "وداعًا يا حب""، وغنى الأغنية ووضع نجاة والموجي في موقف محرج، لذا حرمته الإذاعة من الغناء في حفلاتها الخارجية لمدة عام ومنع إذاعة أغنيته المذكورة أيضًا لمدة عام.



الفنان محرم فؤاد

تقول كلمات اغنية محرم فؤاد: يا حبيبى قولى آخرة جرحى ايه.. قلبى مجروح من زمان واحترت فيه / والطبيب شافنى بكى بدموع عينيه.. قالى جرحك مانيش قادر عليه / ياحبيبى اعمل ايه.. قلت يوم واتنين وانسى.. انسى احلى العمر جنبه / عدى عمرى وبرضه لسة.. يازمان عايش في حبه / احلف بالله بالله مظلوم.. مظلوم معاه.. وبدارى في قلبى حكايتى.. حكايتى معاه / حكاية حب فاق الحد.. حكاية قلب مالوهش حد.. حكاية عين ضناها السهر.. حكاية حنان / قلبى يا مسهرنى جنبك..قلبى يا محيرنى بيك.. تشتكى لى من حبايبك.. اعمل ايه فيهم وفيك / انت اللى هويته أنا.. وأنا اللى قاسيت.. انت كمان بتقولى.. بتقولى يا ريت.

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