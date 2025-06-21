الحكومة الباكستانية ترشح ترامب رسميا لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026

أعلنت الحكومة الباكستانية، يوم الجمعة، أنها رشَّحت رسميًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال التصعيد الأخير بين باكستان والهند.



وجاء في بيان نشرته الحكومة على منصة "إكس": "قررت حكومة باكستان ترشيح الرئيس دونالد ترامب رسميًّا لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، اعترافًا بتدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته البارزة خلال أزمة الهند وباكستان الأخيرة".

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي، في لحظة "اضطراب إقليمي متصاعد"، أظهر "بُعد نظر إستراتيجي وحنكة سياسية لافتة من خلال انخراط دبلوماسي فعّال مع كل من إسلام آباد ونيودلهي"، مما أدى إلى تخفيف التوتر بين الجانبين.



واختتمت الحكومة بالقول: "تأمل باكستان في أن تسهم جهود ترامب الصادقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، خصوصًا في ظل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المأساة الإنسانية في غزة والتصعيد المتفاقم المرتبط بإيران".

وعادت العلاقات بين الهند وباكستان إلى التوتر مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من بلدة باهالجام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل الماضي.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 25 هنديًا ومواطنًا نيباليًا واحدًا. وقالت الهند إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم. ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتهامات الهند لباكستان بالارتباط بالهجوم الإرهابي في كشمير.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن في أبريل/نيسان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما.

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