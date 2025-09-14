أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

تراوح سعر الطماطم بين 9.5 جنيه إلى 12.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر باذنجان رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 9 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر السبانخ نحو 15 جنيهًا. تراوح سعر قثاء بين 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 9 جنيهات إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

