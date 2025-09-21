الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات القرآن المجود والمرتل

 

تبث تلاوات المصحف المرتل الأحد كالتالي 

 06:00 ص – محمد صديق المنشاوي | الحديد – المجادلة – الحشر (30 ق)

 08:55 ص – محمد صديق المنشاوي | الممتحنة حتى آخر الطلاق (30 ق)

 10:00 ص – محمد صديق المنشاوي | التحريم حتى المعارج (29 ق)

 10:45 ص – محمد صديق المنشاوي | المعارج حتى الإنسان (31 ق)

 11:19 ص – محمد صديق المنشاوي | الإنسان حتى الانفطار (28 ق)

 13:28 م – محمد صديق المنشاوي | المطففين حتى الشرح (28 ق)

 15:03 م – محمد صديق المنشاوي | التين حتى ختام القرآن (17 ق)

16:43 م – عبد الباسط عبد الصمد | الفاتحة – أول البقرة (30 ق)

 21:03 م – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (28 ق)

 01:00 ص – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (28 ق)

 02:57 ص – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (30 ق)

 03:29 ص – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (28 ق)

 الختمة المرتلة

01:51 ص – أحمد محمد عامر | من الآية 51 الأنبياء حتى الآية 37 الحج (29:20 ق)

تلاوات القرآن المجود

08:00 ص – محمد صديق المنشاوي | ما تيسر من التوبة (30 ق)

18:14 م (قرآن المغرب) – مصطفى إسماعيل | ما تيسر من النحل (39 ق)

 11:15 م (قرآن السهرة) – طه الفشني | ما تيسر من النور (45 ق)

 12:24 ص – حمدي الزامل | ما تيسر من فاطر (44 ق)

 03:56 ص (قبل الفجر) – علي حزين | ما تيسر من الحجرات (30 ق)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن الخريطة الكاملة للتلاوات الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة الختمة المرتلة الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المصحف المرتل القرآن الكريم المصحف تلاوات إذاعة القرأن الكريم تلاوات القرآن المجود عبد الباسط عبد الصمد محمد صديق المنشاوي

الأكثر قراءة

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

بعد 30 عامًا من إطلاقه، ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي في أمريكا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من السبب باسم ياخور أم المنتج المختطف؟.. تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان يثير الجدل

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

راحوا فين حبايب الدار، هنا عاشت أسرة ضحية مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الكاكا تبدأ من 25 جنيهًا والموز بـ 70

ارتفاع طن اليوريا 2089 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads