خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود والمرتل

تبث تلاوات المصحف المرتل الأحد كالتالي

06:00 ص – محمد صديق المنشاوي | الحديد – المجادلة – الحشر (30 ق)

08:55 ص – محمد صديق المنشاوي | الممتحنة حتى آخر الطلاق (30 ق)

10:00 ص – محمد صديق المنشاوي | التحريم حتى المعارج (29 ق)

10:45 ص – محمد صديق المنشاوي | المعارج حتى الإنسان (31 ق)

11:19 ص – محمد صديق المنشاوي | الإنسان حتى الانفطار (28 ق)

13:28 م – محمد صديق المنشاوي | المطففين حتى الشرح (28 ق)

15:03 م – محمد صديق المنشاوي | التين حتى ختام القرآن (17 ق)

16:43 م – عبد الباسط عبد الصمد | الفاتحة – أول البقرة (30 ق)

21:03 م – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (28 ق)

01:00 ص – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (28 ق)

02:57 ص – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (30 ق)

03:29 ص – عبد الباسط عبد الصمد | ما تيسر من البقرة (28 ق)

الختمة المرتلة

01:51 ص – أحمد محمد عامر | من الآية 51 الأنبياء حتى الآية 37 الحج (29:20 ق)

تلاوات القرآن المجود

08:00 ص – محمد صديق المنشاوي | ما تيسر من التوبة (30 ق)

18:14 م (قرآن المغرب) – مصطفى إسماعيل | ما تيسر من النحل (39 ق)

11:15 م (قرآن السهرة) – طه الفشني | ما تيسر من النور (45 ق)

12:24 ص – حمدي الزامل | ما تيسر من فاطر (44 ق)

03:56 ص (قبل الفجر) – علي حزين | ما تيسر من الحجرات (30 ق)

