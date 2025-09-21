الأحد 21 سبتمبر 2025
اليوم، محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف

مرتضى منصور وخالد
مرتضى منصور وخالد يوسف، فيتو

تنظر محكمة جنح العجوزة بالجيزة، اليوم، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. 

الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف خالد يوسف

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

كان مرتضى منصور قد تولى الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وفي أعقاب إحدى جلسات المحاكمة تحدث منصور لمواقع التواصل الاجتماعي عن القضية.

