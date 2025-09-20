جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل العام الدراسي الجديد بمنظومة تعليمية متطورة ونخبة من الكفاءات الأكاديمية

كليات متنوعة وتخصصات مستقبلية.. وخطة متكاملة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم العالي



د. هالة المنوفي القائم بأعمال رئيس الجامعة: نستقبل العام الدراسي الجديد بمناهج مطورة وبيئة تعليمية محفزة للتميز

استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي الجديد برؤية تعليمية متكاملة، تسعى من خلالها إلى تقديم تجربة أكاديمية متميزة تواكب المعايير العالمية، وتعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الصروح الجامعية الخاصة في مصر، وذلك بدعم خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، الذي يؤمن بأن التعليم هو أساس النهضة، ويحرص دائما على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تليق بمكانة الجامعة الرائدة بين الجامعات المصرية والعربية.



وتحرص الجامعة على تطبيق نظام تعليمي قائم على أحدث الوسائل التكنولوجية، والمعامل المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب التوسع في تقديم البرامج المتخصصة، وبرامج الشهادات المشتركة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، مما يعكس التزام الجامعة بتطوير بيئة تعليمية متكاملة ومبدعة، حيث تضم الجامعة مجموعة واسعة من الكليات والتخصصات المتنوعة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتشمل كليات: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الإعلام، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا المعلومات، العلوم التطبيقية، الاقتصاد والإدارة، التمريض، اللغات والترجمة،، وغيرها، مما يتيح للطلاب فرصا متعددة لاختيار المجال الذي يتناسب مع ميولهم وطموحاتهم.

خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء



يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة الدائم لتوفير أقوى الخدمات التعليمية من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس من أصحاب الخبرات الأكاديمية والمهنية الرفيعة، ممن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في أرقى الجامعات المصرية والعالمية، لضمان تقديم محتوى علمي متطور يساهم في تخريج أجيال قادرة على المنافسة بفعالية على المستويين المحلي والدولي.

وتوفر الجامعة بيئة جامعية متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة، وخدمات طلابية شاملة، سواء على مستوى السكن أو الأنشطة أو الرعاية الصحية، إلى جانب اهتمامها بتنمية المهارات الشخصية والعملية للطلاب من خلال مراكز متخصصة للتدريب والتطوير وريادة الأعمال.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: إن الجامعة تستقبل العام الدراسي الجديد بخطة طموحة تركز على الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، مؤكدة أن الجامعة سخرت كل إمكانياتها لضمان بداية قوية ومنضبطة.

الدكتورة هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وأضافت د. المنوفي أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة، سواء من حيث تطوير المناهج وفقا لأحدث المعايير الدولية أو من خلال دعم الطلاب بالأنشطة والبرامج التي تنمّي مهاراتهم العملية والشخصية، مشيرة إلى أن العام الجديد يشهد انطلاقة جديدة تعكس إصرار الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في التعليم العالي.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

