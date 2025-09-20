البرازيل تعلن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت البرازيل الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلنت إسبانيا، أنها ستنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

غزة، فيتو

قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية

وقال وزير الخارجية الإسباني، في تصريحات له: "إسبانيا ستنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في غزة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بأن السلطات الفلسطينية طلبت من محكمة العدل الدولية الإنضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

محكمة الدل الدولية، فيتو

كما أعلن رئيس تشيلي جابريال بوريتش أيضا، أن تشيلي ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

