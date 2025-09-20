السبت 20 سبتمبر 2025
البرازيل تعلن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت البرازيل الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلنت إسبانيا، أنها ستنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية 

وقال وزير الخارجية الإسباني، في تصريحات له: "إسبانيا ستنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في غزة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بأن السلطات الفلسطينية طلبت من محكمة العدل الدولية الإنضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

 

كما أعلن رئيس تشيلي جابريال بوريتش أيضا، أن تشيلي ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

 

 

