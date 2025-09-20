السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية

العدد (680) من «فيتو» وأبرز عناوينه: واحد اتنين.. الجيش العربى فين؟

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (680) من جريدة فيتو

واحد اتنين.. الجيش العربى فين؟

قمة الدوحة الطارئة تخالف التوقعات.. العدوان على قطر يكشف هشاشة الأمن القومى العربى

مطالبات واسعة بتفعيل دعوة الرئيس  إلى تشكيل قوة ردع مشتركة

إستراتيجيون ودبلوماسيون يضعون شروط وضوابط «الاصطفاف العربى» ضد أمريكا وإسرائيل

10 جيوش عربية تحتل مراكز متقدمة فى التصنيف العالمى

جمهورية القائم بالأعمال!

مناصب حساسة يُسيرها مسئولون مؤقتون.. الظاهرة تمتد إلى الجامعات والدواوين الحكومية ومديريات الوزارات.. وخبراء: تكريس للبيروقراطية وإهدار للكفاءات

وزير  فى مهمة انتحارية بقلم عصام كامل

صدام دستورى مرتقب

ضحايا «الإيجار القديم» يطعنون على تعديلات القانون أمام «الدستورية العليا».. وقانونيون: لجان الحصر عشوائية

الانقسام يضرب «المحامين العرب»..وبيانات نارية متبادلة..و«علام»: الشرعية هى الحل

أكاديميات الوهم!

كيانات غير رسمية تخدع الطلاب بالعمل في الضيافة الجوية والطيران.. وألف جنيه عقوبة مزاولة نشاط تعليمى دون ترخيص

سائق أوبر بدرجة بروفسير

مرتبات أساتذة الجامعات لا تكفى «حياة كريمة»..وبعضهم يلجأ إلى «العمل سرًا» لاستكمال الشهر!

الخطيب.. ألف شكر!

