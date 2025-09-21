الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

استثمر بذكاء، تعرف على سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم

السبائك
السبائك

ننشر أسعار أرخص السبائك فى الأسواق، والتى من بينها سبيكة ذهب 1 جرام فى مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 2025.9.21 داخل الأسواق المحلية.

حيث سجلت أسعار السبيكة 1 جرام سعر يترواح ما بين 6175 جنيه إلى 6255 جنيه.

اسعار الذهب فى البورصة 

وقد استقرت أسعار الذهب دون تغييرات ملحوظة، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأميركية، بعدما جاء خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى جانب الإشارات إلى احتمال مزيد من التيسير في الأشهر المقبلة، دون أن يرقى إلى مستوى توقعاتهم المرتفعة.

وبحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3646.23 دولارا للأوقية (الأونصة)، وصعد المعدن النفيس إلى مستوى قياسي أمس الأربعاء عند 3707.40 دولارا.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند3678.90 دولارا.

توقعات أسعار الذهب

من جهة أخرى، قام بنك ANZ بتغيير توقعاته لسعر الذهب خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى العام المقبل، ليشير إلى أن الذهب سيواصل ارتفاعه، حيث تواصل التوترات الجيوسياسية، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، ستعمل على تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

