اختراق سيبراني يضرب وكالة تصميم الأسلحة النووية الأمريكية

أكد مصدر مطلع أن الوكالة الأمريكية المسؤولة عن صيانة وتصميم ترسانة الأسلحة النووية للبلاد تعرضت للاختراق ضمن مجموعة من الجهات التي تأثرت بثغرة في برنامج "مايكروسوفت".

وكشف أحد المطلعين على الهجمات بحسب وكالة "بلومبرج" أنه "لا توجد معلومات حساسة أو سرية معروفة حتى الآن تعرضت للاختراق في الهجوم الذي استهدف "الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهذه الإدارة شبه المستقلة تابعة لوزارة الطاقة وهي مسؤولة عن تصنيع وتفكيك الأسلحة النووية".

بدوره، قال متحدث باسم الوزارة عبر البريد الإلكتروني: "يوم الجمعة 18 يوليو، بدأ استغلال ثغرة يوم الصفر (zero-day vulnerability) في برنامج "مايكروسوفت شير بوينت" يؤثر على وزارة الطاقة. وكان تأثر الوزارة محدودا بسبب استخدامها الواسع لسحابة "مايكروسوفت إم" وأنظمة الأمن السيبراني الفعالة جدا. لقد تأثر عدد قليل جدا من الأنظمة، وتجري استعادة جميع الأنظمة المتضررة.

يشار إلى أن مهام الوكالة تشمل في نطاق واسع تزويد البحرية بمفاعلات نووية للغواصات والاستجابة للطوارئ الإشعاعية، بالإضافة إلى أدوار رئيسية في مكافحة الإرهاب ونقل الأسلحة النووية عبر البلاد.

وبالإضافة إلى وزارة الطاقة، اخترق القراصنة أنظمة تابعة لحكومات وطنية في أوروبا والشرق الأوسط، ووزارة التعليم الأمريكية، ودائرة الإيرادات في ولاية فلوريدا، والجمعية العامة لولاية رود آيلاند.

لا يزال المدى الكامل للضرر غير واضح. وتنطبق الثغرات على عملاء "شير بوينت" (SharePoint) الذين يديرون البرنامج على شبكاتهم الخاصة، وليس عبر السحابة.

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