متى يتم استخدام الرقم السري للبطاقات اللاتلامسية في البنك التجاري الدولي؟

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن حالة إدخال الرقم السري للبطاقات اللاتلامسية والقيمة المالي للسحب التي تفرض ذلك.

وقال مسئولو البنك إن استخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة يكون في حالة السحب لمبلغ أعلى من 300 جنيه.

ويحرص البنك التجاري الدولي على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

3- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.



4-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

5- يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB لعملائه خدمات عدَّة منها إصدار الشيكات برسوم معينة عن كل دفتر حسب إعداد الشيكات فيه.

شيكات بنك CIB

وتشمل قائمة رسوم إصدار الشيكات ودفاترها في بنك التجاري الدولي ما يلي:

12 ورقة – 78 جنيهًا مصريًّا

24 ورقة – 156 جنيهًا مصريًّا

48 ورقة – 312 جنيهًا مصريًّا

ضوابط الشيكات

وتوجد عدد من الضوابط والعلامات يجب أن يشملها دفتر الشيكات للعميل في البنك.

وتضم القائمة ما يلي:

علامات الشيك

كلمة شيك يجب أن تكون مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

يكتب اسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء وتاريخ.

مكان إصدار الشيك.

واسم وتوقيع من أصدر الشيك.

إصدار الشيكات

يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.

ناقصو الأهلية

لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

ويخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلًا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلًا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر.

