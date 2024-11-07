احذر إيصالات الأمانة المزورة.. قانوني يحدد خطوات تفادي النصب.. وهذه خطوات حماية الشيك من التزوير

يتساءل عدد من رواد التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا عن كيفية رفع دعوى إيصال أمانة.

على هذا النحو تجيب فيتو، على ذلك من خلال الخبير القانوني ياسر عرفات والذي أكد في نقاط نسردها في التقرير التالي، خطوات وشروط تحرير محضر إيصال أمانة والعقوبة:

أولًا- الإجراءات رفع دعوى إيصال أمانة..

حيث يؤكد الخبير القانوني أن هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي العمل بها في حال الرغبة بتقديم شكوى إيصال أمانة في سياق الخطوات التالية:

- إنذار المشكو في حقه بضرورة الدفع على يد محضر، يمكن أن يؤدي ذلك في بعض الأحيان لقيام الشخص بسداده لقيمة الإيصال.



-بحال عدم الدفع يمكن للشخص التوجه للقسم التابع له في محل إقامة الشخص المذكور.



ثانيًا-المستندات التي ينبغي تقديمها لرفع دعوى إيصال أمانة..

ويوضح المحامي ياسر عرفات لتكتمل دعوى القانونية في إيصال أمانة لشخص بحال كان إيصال الأمانة باطل أو لأي سبب آخر عليك تقديم المستندات التالية:

-أصل إيصال الأمانة إضافة لصورة منه.

-صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص مقدم الشكوى.

-التوكيل الذي تم عمله من الشاكي إضافة لصورة عنه.

- التوجه للضابط من أجل تحرير محضر بذلك.



ثالثا-الشروط الخاصة بصحة إيصال الأمانة

-كتابة بيانات الإيصال بخط المستلم

-لابد أن يتضمن الإيصال بصمة المستلم.

-ينبغي عدم ذكر التاريخ على الإيصال ليبقى ساري ولا يسقط بعد أن تمضي مدة معينة.

-ضرورة تسجيل تفاصيل بيانات كافة أطراف الإيصال وهم الشخص الذي يسلم النقود والشخص الذي يستلم منه والشخص المسؤول عن الاستلام.

-يفضل تسجيل كل البيانات الخاصة بالإيصال بوقت واحد وإلا يعد الإيصال باطلًا.

-البصمة على وصل الأمانة



رابعا-نصائح مهمة عند التوقيع على إيصال أمانة

-ينبغي على الموقع على إيصال الأمانة التأكد من أن المودع شخص بالغ وغير فاقد للأهلية.

-يجب ألا يتم ذكر تاريخ الاستلام كي لا تنقضي الدعوى الجنائية بمرور (ثلاث سنوات).

-يتوجب أن يتم توقيع المودع أمام المودع له، كما ينبغي أن يكون التوقيع صريحًا واضحًا.

-يُنصح أيضًا بوضع بصمة إبهام للمودع على الإيصال.

-إن كان الإيصال من قِبل ثلاثة أشخاص، ينبغي أن يكون لدى الشخص الأخير الذي يتم التسليم إليه مكان إقامة معروف.

-لابد على المودع عند رفع دعوى قضائية من خلال المسار المباشر إلصاق الإيصال ضمن مجلد المستند بشكل جيد، كي لا يتم إزالته منه أو العبث به أو حتى وضعه بطريقة أخرى.



خامسًا-متى يسقط إيصال الأمانة

-يسقط الحق بالمطالبة بسداد الإيصال بعد مضي ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ المسجل في الإيصال.

-إضافة لا سبق يعد إيصال الأمانة باطلًا

حتى إن لم تنقضي مدة السماح المقدرة بثلاث سنوات.

-إن لم تتوافر به الشروط التالية..

-يتوجب كتابة كامل البيانات بإيصال الأمانة بذات خط اليد وذات القلم وبوقت واحد. كي تتأكد المحكمة من أن الإيصال لم يُكتب على بياض.

-لا يتم كتابة التاريخ على الإيصال لأن ذلك يجعله بمدة صلاحية معينة إذ لا يتم الاعتداد به فيما بعد بعكس نموذج سند لأمر.

-ينبغي أن يكون المبلغ الذي تم ذكره بإيصال الأمانة ضمن المعقول كي لا يتنافى مع العقل والمنطق.



سادسا-حماية الشيك من التزوير طبقًا للقانون

- عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.

- عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.

- الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعددة فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.

- التأكد من إلغاء الشيكات التي تحتوي على أخطاء ومفردات زائدة وإتلاف أية شيكات باطلة.

- التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.

- الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.

سابعا-عقوبة إيصال الأمانة

-يستحق عقوبة السجن مدة لا تزيد عن (سبع) سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) ملايين ريال



- يعاقب بالسجن ما لا يزيد عن (خمس) سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز (ثلاثة) ملايين ريال. أو بوحدة من العقوبات المذكورة, كل شخص استولى دون حق على مال تم تسليمه إليه إما بحكم عمله أو كان التسليم على سبيل الأمانة.