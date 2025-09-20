بعد أدائه اليمين نائبًا لملك الأردن، معلومات عن الأمير فيصل بن الحسين

أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لـ الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وذلك بحضور هيئة الوزارة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية.

ويُعد الأمير فيصل، المولود في 11 أكتوبر 1963، ثاني أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال، وهو الشقيق الأصغر للملك عبدالله الثاني.

تلقى تعليمه في الأردن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتخرج في جامعة “براون” الأمريكية حاصلًا على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات.

خدم الأمير فيصل في القوات المسلحة الأردنية – سلاح الجو الملكي – حيث تدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى رتبة لواء، وتولى قيادة السلاح الجوي بين عامي 2002 و2004، قبل أن يُحال إلى التقاعد عام 2017.

إلى جانب مسيرته العسكرية، يتولى الأمير فيصل رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، وانتُخب عام 2010 عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، كما يترأس الاتحاد الأردني لرياضة السيارات ويشغل عضوية مجلس شيوخ الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

